Mercato: Ronaldo fait (déjà) un carton à la Juve !

Les conséquences du transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, officialisé mardi, ne sont pas seulement sportives. Il change également tout au niveau marketing. Si les 112 millions d’euros (bonus compris) investis par la Vieille Dame représentent une somme inédite pour un joueur de cet âge (33 ans), l’arrivée du sportif le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux va considérablement booster les ventes de maillots et sa notoriété.

La tendance s’est ainsi rapidement fait sentir puisque, selon Yahoo Sport Italia, la boutique officielle du club piémontais a aussitôt été prise d’assaut. 24 heures après l’annonce de la signature de "CR7", 20.000 tuniques floquées à son nom avaient déjà été achetées en magasin alors que 500.000 autres avaient été commandées sur le site de la Juve. A plus de 100 euros l’unité, cela représente donc déjà un sacré montant. Et ce n’est que le début.

Les Bianconeri ont aussi fait un énorme bond sur leurs différentes plateformes digitales, en gagnant plus de 1,4 million d’abonnés sur Instagram, 1,1 million de followers sur Twitter et 500.000 fans sur Facebook en deux jours. A l’inverse, le Real Madrid a lui perdu très gros puisque plus de 1 million de personnes ont cessé de suivre la Maison Blanche sur Twitter. Il lui en reste tout de même près de 31 millions, mais ce chiffre continue de baisser.









