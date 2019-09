Mercy Ships à Dakar, un mois après: 71 patients déjà opérés Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a effectué hier une visite dans le navire-hôpital Mercy Ships encore appelé "Navire de l'espoir", pour s’enquérir de la situation des patients qui doivent y subir diverses opérations chirurgicales.

Abdoulaye Diouf Sarr s’est réjoui du traitement réservé aux malades et du travail des équipes chirurgicales.



Selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, 71 patients ont déjà bénéficié d’une intervention dont 19 en chirurgie maxillo faciale/Orl, 18 en chirurgie plastique et 34 en chirurgie générale.



Mercy Ships qui intervient le long des côtes africaines, est à Dakar pour une durée de 10 mois.

