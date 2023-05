Mésentente autour de la participation au dialogue national : Les précisions de Déthié Fall, coordonnateur de «Yewwi askan wi» Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 18:47 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant ce vendredi 26 mai à la mésentente au sein de coalition « Yewwi Askan wi » autour de la participation au Dialogue national, le coordonnateur Déthié Fall a d'emblée « confirmé » le mouvement national « Taxawu Sénégal ». « Effectivement la décision qui a été retenue n'a pas fait l'unanimité », a admis le leader du Parti républicain pour le progrès (Prp). Cependant, il a souligné qu'« il faut savoir que toutes les décisions prises par ''Yewwi'' n'ont toujours pas fait l'unanimité », rappelant que les partis qui forment la coalition Yewwi sont « souverains ». A en croire toujours Déthié Fall, « c'est hier (jeudi) que les leaders se sont réunis pour statuer sur la question. Parce que le dialogue est prévu ce mardi (30 mai) alors que le week-end va être long du fait que lundi est férié. Il fallait vite prendre une décision ». Allant plus loin, l'opposant a soutenu que « la participation du président Khalifa Ababacar Sall à la présidentielle de 2024 a toujours été une préoccupation de l'opposition. Et cela reste toujours la préoccupation de Yewwi. Mais, il y a une évolution ». Mieux, a-t-il ajouté, « la persécution dont ils (Khalifa Sall et Karim Wade) ont été victimes en leur temps, aujourd'hui, dans les mêmes formes et avec une intention supérieure, le président Ousmane Sonko dit recevoir ces persécutions. Et il est sous le coup de deux décisions qui pourraient le rendre inéligible. Et dans notre réflexion, on a intégré cela. Mais cela ne veut pas dire qu'on a changé de position par rapport au cas Khalifa Sall mais on a intégré cela ».

Le leader du Prp a, enfin, rassuré qu’il n’y a pas de cassure au sein de « Yewwi askan wi ». Et pour preuve, il a fait remarquer que « dans la dernière partie du communiqué de ‘’Taxawu’’, il a signifié que le processus continue et qu’il continuera ses activités au sein de ‘’Yewwi’’ ».



Source : https://lesoleil.sn/mesentente-autour-de-la-partic...

