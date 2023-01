Messe anniversaire- Mme Albertine Dominique Mancabou

Il y a 1 an, tu nous quittais pour toujours, laissant derrière toi ceux qui t’aimaient. Tu nous manques beaucoup et nous ne t’oublierons jamais. Ton souvenir resteras gravé dans nos cœurs et nos yeux reverront ta douce image du passé. Tu as trop aimé pour être oublié.



De là haut, continue de veiller sur nous. Nous t’aimons beaucoup.



En souvenir de Mme Albertine Dominique Mancabou notre épouse, maman et Soeur, une célébration commémorative aura lieu le samedi 21 janvier 2023 à 7H00 à l'église St Jude de Keur Massar, Cité Gendarmerie Jaxaay.



Que l'âme de notre fidèle défunte épouse repose en Paix .