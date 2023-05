Messe de pentecôte à Popenguine : Des prières formulées pour les personnes qui souffrent Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2023 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

Le vicaire général de l’archidiocése de Dakar, abbé Gérard Marie Diene à présidé dimanche 28 mai la messe de pentecôte à l’ancien sanctuaire marial de Popenguine devant des milliers des pèlerins. L’ancien curé de la cathédrale de Dakar est largement revenu sur le sens de la fête de pentecôte célébrée 50 jours après Pâques. Il […] Le vicaire général de l’archidiocése de Dakar, abbé Gérard Marie Diene à présidé dimanche 28 mai la messe de pentecôte à l’ancien sanctuaire marial de Popenguine devant des milliers des pèlerins. L’ancien curé de la cathédrale de Dakar est largement revenu sur le sens de la fête de pentecôte célébrée 50 jours après Pâques. Il a demandé à Marie dont le pèlerinage de Popenguine est dédié de consoler les personnes qui souffrent dans leur corps et leur âme et celles qui souffrent dans leur dispersion et découragement. Selon abbé Diene, le secret du bonheur est dans la fidélité à l’image de la Vierge Marie. Cette messe fait des partie activités de la 135éme édition du pèlerinage marial de Popenguine. De nos envoyés spéciaux E. KALY (texte) et Assane SOW (Photos)



Source : https://lesoleil.sn/messe-de-pentecote-a-popenguin...

