Mesures Covid-19 : Vers le maintien de l’Etat d’urgence assorti du couvre-feu et des mesures restrictives Ne pas chavirer sous la tempête. Attaquées par l’opposition pour sa gestion de la crise sanitaire, et alors que l’opinion semble exprimer une lassitude croissante à l’égard des restrictions imposées, nos autorités sont, pourrait-on dire, sur une ligne de crête.

Lundi 18 Janvier 2021

En tous les cas, des informations jugées fiables en possession de dakarposte, il ressort que “rien ne change, allusion faite aux mesures restrictives”. Du moins, jusqu’au moment où ses lignes sont écrites.



Pour la gouverne de ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actualité, quelques jours après l’instauration de l’état d’urgence assorti du couvre-feu, un arrêté signé par le ministre de l’Intérieur Antoine Felix Abdoulaye Diom a interdit tous les rassemblements sur la voie publique jusqu’au 17 janvier 2021 entre Dakar et Thiès. “Cette mesure, arrivée à date échue, sera prolongée, du moins sauf revirement” nous souffle une source jusqu’ici fiable



Le “premier limier du Sénégal” (Diom) a également interdit toutes les réunions publiques et privées, y compris les mariages et les baptêmes. Le ministère des transports a, lui, restreint la fréquentation des transports en commun.



Avec actunet.net



