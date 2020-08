Mesures préfectorales contre la COVID-19 : Pas de Kankourang, ni de navetanes cette année à Mbour A Mbour cette année il n’y aura pas de cérémonie culturelle du Kankourang, ni de sport navetanes cette année. C’est une décision de leur Préfet Mor Talla Tine pour des mesures préventives contre la COVID-19

Cette grande fête annuelle du Kankourang parsemée de fuites, craintes et jeux pour beaucoup d’enfants, drainant des milliers de personnes n’aura don pas lieu a indiqué Mor Talla Tine qui présidait un conseil départemental de développement.



A ce titre, compte rencontrer la communauté mandingue pour échanger sur le pourquoi du report du Kankourang et sensibiliser sur la cause du Covid-19. Il a aussi déclaré que les sports navetanes figurent parmi les évènements annulés cette année dans le département de Mbour



