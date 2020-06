Mesures préventives contre la COVID-19 : la Ligue des Imams et Oulémas demande de rouvrir désormais toutes les mosquées La Ligue des Imams et Oulémas demande de rouvrir toutes les mosquées sollicite de toutes les mosquées qui avaient suspendu les prières de vendredi, en application des directives médicales, de procéder à leur reprise.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juin 2020 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué relayé par nos confrères de Seneweb, elle invite aussi les fidèles au respect strict des mesures préventives recommandées par le corps médical.



Aux personnes âgées et celles ayant des maladies chroniques, la Ligue les invite à rester à la maison pour ne pas mettre leur vie en danger.



Par ailleurs, l’imam Dame Ndiaye et Cie conseillent à leurs pairs d'axer leurs sermons sur la Covid-19, notamment la nécessité de respecter les gestes barrières de la part du fidèle musulman, afin de préserver sa santé et celle des autres.



Mais aussi, tous les musulmans sont exhortés à multiplier les prières pour que le Tout Puissant délivre le Sénégal et le monde de cette pandémie de la Covid-19.



