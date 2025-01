Meta ajoute une fonctionnalité bienvenue et attendue sur la messagerie Whatsapp. Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2025 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu / Dakar / Californie / Charlotte Diop Meta vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité qui va en ravir plus d’un dans son application de messagerie sécurisée WhatsApp. Jusqu’à présent, cela n’ajoutait qu’un coeur, mais avec la fonctionnalité modifiée, il n’est plus nécessaire de rester appuyé sur un message pour réagir à ce dernier: il suffit de tapoter deux fois avec le doigt sur la bulle pour voir s’activer le panneau de réaction. Cela permet de réagir avec plusieurs emojis différents, et pas seulement un coeur. De quoi rendre plus rapide et plus accessible cette fonctionnalité. Une option pour plus d’accessibilité Elle peut paraître futile, mais il s’agit néanmoins d’une question d’accessibilité plus globale. Tous les utilisateurs ne sont pas en mesure de rester physiquement appuyés sur un message pour lancer les réactions. Lorsque cette action des deux tapotements sera activée, une première liste d’emojis les plus utilisés s’affichera, mais d’autres seront accessibles via un menu déroulant. Autre option ajoutée avec cette mise à jour – qui ne nécessite aucune action de l’utilisateur -, les filtres et arrière-plans virtuels jusqu’ici uniquement destiné aux appels vidéos sont accessibles pour les photos. Une trentaine de filtres sont disponibles, ainsi que des autocollants. On peut d’ailleurs créer des autocollants de toute pièce, que l’on peut ensuite réutiliser à l’envi. Notons toutefois que les selfies pouvant être transformés en autocollants ne sont pour l’instant proposés que sur Android. La version iOS y aura droit « prochainement », précise Whatsapp.



Source : Sénégal Atlanticactu / Dakar / Californie / Charlotte Diop Meta vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité qui va en ravir plus d’un dans son application de messagerie sécurisée WhatsApp. Jusqu’à présent, cela n’ajoutait qu’un coeur, mais avec la fonctionnalité modifiée, il n’est plus nécessaire de rester appuyé sur un message pour réagir à ce dernier: il […]Source : https://atlanticactu.com/meta-ajoute-une-fonctionn...

Accueil Envoyer à un ami Partager