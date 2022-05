Météo: l'ANACIM annonce de faibles pluies prévues ce mercredi à... La chaleur va se maintenir sur la majeure partie du territoire sénégalais au cours des prochaines vingt-quatre heures, avec « des risques de faibles pluies par endroits», dans la région de Kédougou (sud-est), annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

« Au cours des prochaines vingt-quatre heures’’, à partir de mercredi à midi, ‘’le ciel sera passagèrement nuageux sur la majeure partie du territoire [deviendra] nuageux ou couvert au cours de la soirée, dans la région de Kédougou, avec des risques de faibles pluies par endroits », indique l’ANACIM.



Elle annonce que la chaleur « se maintiendra sur la majeure partie du pays, notamment les régions de l’est, du sud et du centre, où les températures maximales varieront entre 38 et 42°C ».



« Par contre, dans les régions proches du littoral nord et dans la zone de Cap-Skirring, le temps sera relativement doux. La fraîcheur nocturne et matinale sera ressentie sur les régions proches du littoral», ajoutent les prévisionnistes de l’ANACIM.



Ils annoncent que les visibilités ‘’seront généralement bonnes’’, avec des vents d’intensité faible ou modérée.

