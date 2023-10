Métiers d'experts et consultants au Sénégal: La FNECS expose les enjeux et perspectives et insiste sur le savoir faire sénégalais

La 1ere journée nationale du conseil s'est tenue ce jeudi, sous l'égide de la Fédération nationale des experts et conseils du Sénégal (FNECS). Le thème développé tourne autour des enjeux et perspectives des métiers d'experts et consultants au Sénégal. Ainsi, les échanges sont orientées sur cette problématique avec surtout le savoir faire sénégalais mis en avant... La 3fpt a saisi cette occasion pour signer une convention de partenariat avec la Confédération nationale des employeurs du Sénégal afin d'accompagner les entreprise dans la formation des jeunes.