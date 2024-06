Metz : Papa Amadou Diallo sanctionné après son match contre Saint-Étienne

Le dernier match de la saison de Ligue 1 entre le FC Metz et l’AS Saint-Étienne, qui s’est tenu au Stade Saint-Symphorien, a été marqué par un incident impliquant Papa Amadou Diallo. Lors de cette rencontre décisive, le jeune joueur sénégalais a été expulsé suite à un tacle malheureux. Cet événement a non seulement affecté le déroulement du match, mais a également conduit à des sanctions disciplinaires pour le jeune joueur sénégalais.

Le FC Metz, déjà en difficulté après une défaite 2-1 au match aller à Saint-Étienne, devait impérativement l’emporter pour espérer se maintenir en Ligue 1. Malheureusement, les espoirs des Grenats ont été encore plus compromis par l’exclusion de Diallo. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rapidement statué sur le cas de Diallo, lui infligeant une suspension d’un match ferme et un autre avec sursis. Cette décision le rendra indisponible pour la première journée de Ligue 2 BKT de la saison prochaine, rejoignant ainsi ses coéquipiers Kévin N’Doram et Matthieu Udol, également suspendus. Malgré les efforts déployés, le FC Metz n’a pas réussi à renverser la situation et a été relégué en Ligue 2











Source : https://www.jotaay.net/Metz-Papa-Amadou-Diallo-san...