Meurtre à Yeumbeul: Ndiol détaille la mise à mort de son ami El Hadji La reconstitution des faits sur le meurtre de El Hadji S a Yeumbeul a eu lieu ce jeudi avec son "ami" et meurtrier qui expliquait aux détails près comment il l'a tué.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 07:02 | | 0 commentaire(s)|

Ndiol, alias "Tokoro" avoue avoir éventré puis sectionné la carotide de El Hadji avec un tesson de bouteille, à cause d'un téléphone.



Les Echos rappelle que tout le gang était ivre mort au moment des faits .



Ndiol, pour sauver sa peau s'est constitué prisonnier à la police, à son retour de Touba, pour les besoins du Magal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos