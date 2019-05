Meurtre de Bineta Camara : Malick Diop alias Ako relaxé

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019 à 21:14 | | 0 commentaire(s)|

Malick Diop alias Ako, le suspect arrêté dans l’affaire Bineta Carama, tuée dans la nuit du samedi suite à une tentative de viol au quartier Sara Guilléle de Tambacounda, a finalement été relaxé après son déferrement au parquet. L’information a été relayée par la TFM sans plus de détails.



Vigile du père de la victime, Malal Camara, par ailleurs directeur général de l'Agence de développement local (Adl), Malick Diop, alias Ako a été désigné comme suspect dès les premières heures de l’enquête. Ce, à cause des traces de sperme qui ont été retrouvé sur son bas-ventre et sur son pantalon.



Il a clamé son innocence, soutenant qu’il avait eu un rapport sexuel avec son épouse. En vain. Mais l’arrestation du deuxième homme proche de la famille a apporté des éléments nouveaux dans l'enquête. Alioune Badara Fall pour ne pas le citer, aurait avoué le crime lors de sa première audition dans les locaux de la police.



Considéré comme un ami de la famille, le sieur Fall était au chevet du père éploré et a même effectué la rupture du jeûne avec lui, hier.



Il est présentement en garde à vue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos