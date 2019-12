Meurtre de Fallou Kâ: les 2 policiers et l’ASP devant le tribunal de Diourbel, ce mardi Les deux policiers Ndongo Ndiaye et Baba Kane et l’ASP Louis Diouf arrêtés après le décès de Fallou Kâ, le 2 mai 2019, alors qu’il était en garde-à-vue dans les locaux du commissariat de police de Diourbel, seront devant le Tribunal de Grande instance de Diourbel pour comparaître des délits de coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort du jeune homme, arrêté le 29 avril 2019 avec 250 grammes de chanvre indien. En détention depuis le 27 mai dernier, le procès des mis en cause, s’ouvre donc ce mardi à Diourbel.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 07:47



