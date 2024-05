Meurtre de Gilles Marchand à Yoff / Les éléments de l'enquête: "il a été retrouvé mort, Iigoté dans le dos"

Gilles marchand, un ressortissant français établi à Dakar, a été retrouvé mort chez lui, hier mardi.



Selon les premiers constats, il a été retrouvé mort, Iigoté dans le dos. Contrairement à certaines informations, il n'a pas été égorgé et aucun signe de violence n'a été noté sur son corps, rapporte le journal "Libération", repris par Igfm.



Tout indique que Gilles Marchand a été tué par étouffement. Le corps sans vie a été découvert mardi matin et les premiers éléments laissent croire que le crime a eu lieu dans la soirée.



Une enquête a été ouverte par la Brigade de recherches de Dakar, pour faire la lumière sur cette sordide affaire. Pour le moment, deux membres de l'entourage du défunt ont été placés en garde-à-vue, pour " nécessité de l'enquête ".



Aucune trace d'effraction n'a été notée dans la maison du crime, ce qui suppose qu'il connaissait le ou les auteurs.



Membre fondateur de la Fédération de Rugby du Sénégal, Gilles Marchand, était réputé très gentil et serviable.