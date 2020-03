Meurtre de Marième Diagne : l’autopsie confirme la grosse de 3 mois Le rapport de l’autopsie, suite à la mort de Marième Diagne, tuée par son ex petit ami, Assane Guèye, samedi dernier à Thiès, est connu. La jeune femme a été tuée par un objet tranchant qui a occasionné un e plaie traumatique sur la face antérieure du coup, en plus d’une une hémorragie interne et externe. L’autopsie confirme également que la victime était enceinte d’environ 12 mois.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 07:20



