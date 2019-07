Meurtre du Commandant Tamsir Sané: Sidiki Kaba réaffirme la détermination de l'Etat à arrêter les auteurs

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a réaffirmé ce lundi, la détermination du gouvernement à ’’traquer, arrêter et juger conformément à la loi les malfaiteurs qui avaient attaqué le bureau de Poste à Koumpentoum’’, causant la mort du commandant de brigade Tamsir Sané.



« Ceux qui commis ce crime crapuleux seront recherchés, arrêtés et jugés conformément à la loi », a-t-il répété, lors de la cérémonie de levée du corps du défunt à la Caserne Samba Diéry Diallo, à Dakar. Le ministre des Forces Armées, dont les propos sont rapportés par l’Agence de presse sénégalaise, a également loué le "sens du devoir et de la responsabilité" du défunt gendarme.



’’Officier de grande valeur, homme de rigueur militaire, l’adjudant-major Tamsir Sané a fait preuve de professionnalisme et du sens du devoir et de la responsabilité durant toutes ces 32 années où il a servi l’armée sénégalaise et les Nations-Unies’’, a notamment déclaré Sidiki Kaba.



Agé de 55 ans, le commandant a été tué dans la nuit du 26 juillet 2019, lors d’une intervention faisant suite à une tentative de braquage du bureau de Poste de Koumpentoum, une commune de la région de Tambacounda.



Il a perdu l’âme suite à un échange de tirs avec les assaillants qui ont ensuite pris la fuite.

Deux autres blessés ont été dénombrés, dont le vigile du bureau de poste.



L’adjudant-major Tamsir Sané sera enterré au cimetière musulman de Yoff, à Dakar. Il laisse derrière lui deux veuves et deux enfants.

