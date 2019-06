Meurtre du berger à Bambilor: les deux Baye Fall déférés pour meurtre

Les deux Baye Fall mis en cause dans l’affaire du berger, Thierno Sow tué par balle, samedi dernier à Bambilor, au cours d’une altercation sur le champ d’un marabout Mbacké-Mbacké, ont été présentés, mercredi dernier devant le procureur, pour meurtre et détention d’arme à feu de 3ème catégorie sans autorisation administrative.



L’arme du crime qui est un fusil à plomb de fabrication artisanale ainsi qu’une douille, ont été récupérées et mises sous scellés par les enquêteurs, rapporte SurceA.

