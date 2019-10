Meurtres, Sexe… : Les révélations du garde du corps de Yaya Jammeh

Son récit fait froid dans le dos ! Ex-garde du corps de Yaya Jammeh, Youssoupha Saneh, communément appelé "Bodyguard", revient sur les excès de l'ancien Président gambien. Pour lui, Yaya avait une attirance folle pour la femme.



"Les scènes se passaient dans son village natal, Kanilai. Il invitait souvent des femmes soldats, parfois des femmes d'autres contrées de la Gambie, même parfois des étrangères. Il nous demandait de faire du thé pour ses invitées et là, il restait avec elles plus de 20, 30 minutes voire 1 heure de temps dans la chambre. On ne savait pas ce qui se passait en tant que gardes du corps à cette heure tardive de la nuit. Yaya Jammeh, c'était un mystère"



Youssou Saneh décrit ici son ex-président comme étant un sanguinaire dictateur. "Une fois, j'ai participé à une opération. C'était 8 individus qui étaient accusés d'être des mercenaires. On les a pris ici vers la Sénégambie, on les a amenés à Kanilai et là on les a exécutés".



Toutefois, le garde du corps dégage ses responsabilités, il dit n'avoir pas participé directement à ladite mission. "C'est à la fin que j'ai compris que c'était des individus qui devaient être exécutés. On était commandés par des officiers comme Bodian, Touboulou Tamba, Malick Diatta et d'autres", précise t-il.



Quelques années après les faits, Youssoupha raconte que Yaya Jammeh a conspiré contre lui, l'arrête et l'envoie en prison, lui ainsi que ses deux parents.