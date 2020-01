Meurtres et actes de barbarie: Au moins 6 enfants ont été égorgés en an au Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020

Les meurtres avec actes de barbarie commis sur des enfants se multiplient au Sénégal. Le dernier cas s’est produit lundi dernier à Ziguinchor. Maïmouna Barry, 4 ans, a été enlevée puis égorgée à Kantène, dans la commune de Niaguis, à Ziguinchor. Un suspect aurait été interpellé avec des habits tâchés de sang.



Dans son édition du mercredi, le journal « Vox Populi » faisant le décompte macabre rappelle qu’en un an, au moins six (6) enfants de moins de 10 ans ont été tués dans les mêmes conditions.



Le journal cite le cas de Ndiaye Gueye, égorgée puis abandonnée dans un sachet à l’intérieur d’un bâtiment en construction à Mbour.



Le 26 septembre dernier, selon nos confrères 2 enfants ont été également égorgés dans leur domicile de Yoonu Darou à Touba.

Aux Parcelles assainies, le 23 avril 2019, un père y a tué son fils à coups de barre de fer.



Puis, Amadou Seydi qui a été retrouvé, le 28 février 2019, mort, son corps mis dans un sac de riz, et jeté dans les filaos bordant la mer de Malika, en banlieue dakaroise.



Le présumé meurtrier, Mouhamed Thiam, un boutiquier, a déclaré avoir agi par vengeance car le père du petit lui aurait jeté un mauvais sort.



