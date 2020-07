Micro-trottoir de Leral Tv: les valeurs comme la Décence, la Pudeur et la Bonne éducation face aux vidéos choquantes des réseaux sociaux Dans ce reportage en mode micro-trottoir, Leral Tv s’intéresse à la dégradation des valeurs comme la Décence, la Pudeur face aux vidéos choquantes à la quête du buzz des réseaux sociaux. Qu’en pense le Sénégalais ? Reportage en wolof.

De jour en des scènes choquantes, des moments très intimes voire obscènes font le tour de la toile avec la course effrénée à la quête du buzz. En certaines situations avec une posture qui frise le délit de non assistance à une personne en danger, d’autres préfèrent filmer un individu en péril, plutôt que de lui porter secours.



Dans ce reportage en micro-trottoir, Leral Tv s’intéresse à la dégradation des valeurs comme la Décence, la Pudeur face à la quête du buzz des réseaux sociaux. Qu’en pense le Sénégalais ? Reportage en wolof



