Microfinance : Gouvernement et partenaires d’appui ont relancé les échanges sur le secteur Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2023 à 18:04 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, Mme Victorine Ndeye a présidé ce vendredi, la rencontre sur la relance des échanges entre le gouvernement et les partenaires d’appui au secteur de la microfinance. D’après Moussa Dieng, Directeur de la Microfinance, les bailleurs de fonds constituent des piliers essentiels dans la mise en œuvre d’une politique axée sur l’intégration de la Microfinance á tous les secteurs de développement du Sénégal.



