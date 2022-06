Microfinance: Zahra Yane Thiam expose la plateforme numérique, Senlabel « Senegal ci la bokk »

Renforcer la microfinance et libérer le potentiel de l’entreprise sociale et solidaire, a été au menu d’échanges avec la Ministre de la Microfinance, de l’Economie solidaire et sociale. L’initiative vise à mieux accompagner et vulgariser les activités des entrepreneurs. Mme Zahra Yane Thiam a évoqué le contenu de la loi sur l’économie sociale et solidaire et l’ensemble du processus ayant abouti à sa mise en pratique. Ainsi, elle est revenue sur la mise en place de la plateforme numérique, intitulée Senlabel « Senegal ci la bokk ». Tout un chacun, dit-elle, peut s’inscrire sur cette plateforme. A partir de Dakar, il est possible de suivre les inscrits sur la plateforme au niveau des 14 régions du pays. La loi offre à l’acteur économique des possibilités d’organiser ses activités.