Middlesbrough : Michael Carrick donne des nouvelles de la blessure de Seny Dieng, sans trop rassurer

Samedi 16 décembre 2023, Middlesbrough a mis fin à une série de trois défaites d’affilée en Championnat en allant s’imposer sur la pelouse de Swansea (1-2). Mais dans cette victoire obtenue à l’arrachée, Boro a subi un coup dur avec la sortie sur blessure de son portier international sénégalais, Seny Dieng (29 ans). L’ancien dernier rempart de Queens Park Rangers a été remplacé dans les arrêts de jeu par l’Australien Tom Glover.



Dieng est touché à une cuisse



Deux jours plus tard, l’entraîneur Michael Carrick, qui s’est présenté en conférence de presse ce lundi à la veille du match de League Cup contre Port Valle, en a dit plus sur la blessure de Dieng. « Seny a senti sa cuisse lorsqu’il a glissé sur un dégagement, révèle l’ancien milieu de Manchester United. Nous attendons encore le résultat des examens. J’espère que cela ne durera pas, mais à ce stade, nous attendons toujours les résultats. »



De toute façon, Dieng ne sera pas du déplacement à Burslem pour ce quart de finale face aux Valiants. Reste maintenant à voir si le champion d’Afrique pourra se rétablir d’ici samedi pour participer à la réception de West Brom en Championnat. Ce qui semble très incertain. D’autant plus que d’autre part même, Carrick, qui a évoqué l’idée de palier l’absence de Seny pendant la CAN, ne garantie pas sa présence en Côte d’Ivoire.



« Nous sommes évidemment en train de mettre nos plans en place, dit-il. Cela dépendra de l’évolution de la blessure de Seny. Tom (Glover) ne faisait pas partie du dernier rassemblement de l’Australie (qui disputera la Coupe d’Asie en janvier). Il y a donc beaucoup de si et de mais. Nous prendrons cela comme ça viendra. Oui, il y a une possibilité qu’un ou deux des gardiens parte (en sélection). Nous aurons des plans pour les deux scénarios. »