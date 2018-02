Mieux comprendre l'infertilité féminine De nombreuses infertilités se résolvent grâce à un traitement médical. Le plus important est de déterminer la cause de cette difficulté à concevoir un bébé. Malformation de l'utérus, dysfonctionnement hormonal … Voici quelques éléments bloquants du côté des femmes.

On le sait, la fertilité décline au fil de l'âge. Si elle est au top autour de 25 ans, elle diminue fortement après 35 ans.



L’âge, un ennemi de la fertilité

Selon l'institut national d'études démographiques (INED), à 30 ans, une femme a 75 % de chances de tomber enceinte en 12 mois ; à 35 ans, 66 % de chances ; à 40 ans, 44 % de chances. Un pourcentage qui se réduit encore au-delà de 40 ans. Les fausses couches, ainsi que le risque d'anomalie fœtale, augmentent aussi avec l'âge.



Le temps est donc un véritable ennemi de la fertilité. La phase folliculaire diminue, les ovules sont moins nombreux et de moins bonne qualité. Le stock fourni à la naissance (environ 400 000) arrive à épuisement.

De même, la production hormonale de progestérone et d'estrogènes, essentielle pour la grossesse, baisse considérablement, ce qui empêche le bon fonctionnement de l'appareil reproductif.



L’utérus peut avoir une maladie ou une anomalie

L'utérus joue un rôle essentiel dans une grossesse. C'est l'organe dans lequel se développe le futur bébé pendant neuf mois. Il comporte un muscle (le myomètre) et une muqueuse (l'endomètre) qui se modifient à chaque cycle pour accueillir l'embryon.



On parle de stérilité due à l'utérus quand il est absent ou malformé. La muqueuse peut se révéler trop fine ou hostile, et l'utérus présenter des anomalies : absent, trop petit, mal formé, polype. Dans certains cas, sauf en l'absence complète d'utérus, votre gynécologue peut vous proposer une opération avant un projet de grossesse.



D'autre part, il peut y avoir ce que l'on appelle une endométriose, avec une présence anormale de l'endomètre sur les autres organes (ovaires par exemple). Une maladie fréquente qui concerne 10 % des femmes et perturbe l'ovulation. Un bilan complet d'infertilité permet de déterminer le traitement le plus adapté à chaque femme (chirurgie, FIV…).



Une anomalie de la glaire cervicale, cause de stérilité

Ce liquide transparent sécrété au niveau du col de l'utérus, joue un rôle important dans la fécondation. Il aide les spermatozoïdes à rejoindre l'ovule juste avant l'ovulation.



La glaire cervicale est cause de stérilité si elle est absente ou en quantité insuffisante. Il s'agit d'un problème hormonal avec un manque d'estrogènes (ou à cause du syndrome Distilbène qui touche les femmes ayant été en contact "in utero" avec ce médicament). Elle peut aussi être hostile en diffusant des anticorps contre les spermatozoïdes.



L'efficacité de la glaire cervicale est évaluée lors du test de Huhner : celui-ci doit être réalisé dans les 6 à 12 heures suivant un rapport sexuel. Selon le résultat, un traitement visant à améliorer la qualité de la glaire peut être proposé à la femme.



L’ovulation ne se produit pas normalement

Les troubles de la fertilité sont souvent liés aux problèmes d'ovulation. Tout d'abord les ovaires peuvent mal fonctionner et il n'y a pas d'ovulation.



La présence de kystes sur les ovaires peut aussi être une cause d'infertilité découverte lors du bilan d'infertilité. Ils sont de deux sortes : les kystes fonctionnels qui sont le résultat d'un dysfonctionnement ovulatoire. Ils disparaissent sous l'effet d'un traitement hormonal.



Et les kystes organiques qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale.

Il peut aussi s'agir d'un problème au niveau des trompes de Fallope qui transportent l'ovule de l'ovaire à l'utérus. Les spermatozoïdes doivent s'y insérer afin de féconder l'ovule. Mais les trompes peuvent être bouchées à cause d'une infection passée, ignorée (salpingite), ou bien être carrément absentes, ce qui bloque la rencontre ovule-spermatozoïdes. On appelle cela une stérilité tubaire.









