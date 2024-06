Migrations irrégulières : Des Sénégalais sauvagement lynchés au couteau et au cocktail Molotov en Algérie Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2024 à 20:56 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Alger/ Khadim Mbodj Un nouveau drame s’est abattu sur les candidats à l’émigration clandestine. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de morts dans les océans ou le désert mais d’une véritable attaque raciste. Des Sénégalais en partance pour l’Europe et actuellement en « transit » en Algérie, ont été sauvagement attaqués par une horde de racistes, blessant gravement plusieurs migrants irréguliers. Parmi les victimes, Mohammed, un jeune originaire de Vélingara, gravement brûlé. Son pronostic vital serait engagé selon M. Thiam, étudiant sénégalais, porte -parole du collectif des migrants sénégalais en détresse dans le désert depuis des mois”, qui a alerté. Selon Boubacar Seye, président de l’ONG Horizon Sans Frontières, qui donne l’information, tôt ce dimanche 2 juin. “Des ressortissants sénégalais, tous candidats à l’émigration clandestine, ont été agressés par des hommes armés de cocktails Molotov et de couteaux en Algérie”, a-t-il renseigné dans un communiqué parvenu à Atlanticactu.“ Face à ces drames répétitifs, Boubacar SEYE tire sur la sonnette d’alarme tout en interpellant les autorités sur les centaines de migrants clandestins actuellement en souffrance dans le désert du Niger



Source : Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Alger/ Khadim Mbodj Un nouveau drame s’est abattu sur les candidats à l’émigration clandestine. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de morts dans les océans ou le désert mais d’une véritable attaque raciste. Des Sénégalais en partance pour l’Europe et actuellement en « transit » en Algérie, ont été sauvagement attaqués par une horde […]Source : https://atlanticactu.com/migrations-irregulieres-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager