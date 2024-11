Milieu de travail sûr et sain : CNTS organise un séminaire continental sur la Santé Sécurité au Travail, ce jeudi Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2024 à 19:02 | | 0 commentaire(s)| La Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) organise aujourd’hui un séminaire continental sur la Santé Sécurité au Travail (SST), en collaboration avec les organisations syndicales partenaires du programme commun. Cette importante activité vise à permettre aux organisations syndicales partenaires de mieux comprendre les conventions 155 et 187 afin de promouvoir un milieu de travail sûr et sain.





