Millenium Challenge Corporation: Le Sénégal, un exemple d'école pour la Sierra Leone

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Janvier 2021 à 11:57 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a reçu hier, la délégation sierra léonaise. Ce, dans le cadre d’un briefing. D'après Aïssata Tall Sall, la Sierra Leone est venue s'inspirer de ce que le Sénégal a pu faire pour réussir le premier Compact signé en 2005 et de ce que "nous sommes en train de faire pour réussir le 2e Compact". En clair, la rencontre entre dans le cadre de l'accompagnement du Sénégal au profit la République de Sierra Leone, pour un appui à la première phase du Compact signé avec les États-Unis, par le biais du Millenium Challenge Corporation (MCC) pour l’émergence de la Sierra Leone dans les domaines de l’infrastructure, mais également dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.