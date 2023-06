Mimi Touré aux FDS : «Il n’y a pas de terroristes, mais une jeunesse consciente» L’ancienne tête de liste de la coalition Benno bokk yakaar (Bby), lors des dernières élections locales, n’a pas raté le régime de Macky Sall, suite aux manifestations qui ont entraîné plus d’une quinzaine de morts. Aussi, en a-t-elle profité pour démentir les accusations des Forces de défense et de sécurité (Fds) faisant état de «forces occultes et de terroristes» infiltrés.

«On tue des jeunes, 16 morts c’est beaucoup et nous vous demandons de vous ressaisir. Il n’y a pas de terroristes mais une jeunesse consciente qui est contre votre posture», dixit Aminata Touré.



Elle suggère à ce qu’«un non-lieu» soit prononcé dans le procès de Ousmane Sonko-Adji Sarr. «Vous avez les moyens pour demander aux juges de prononcer un non-lieu. Vous devez également dire non au 3e mandat. Voilà ce que vous devez faire pour que la situation revienne à la normale. Il faut sauver le peu qui reste à sauver», a encore conseillé l’ex Pm de Macky Sall.



Mimi Touré n’a pas manqué de sermonner son ancien leader. «À la place de la nation, vous avez combattu le 3e mandat et ce jour-là Mamadou Diop y a été tué. L’heure est très grave et je vous demande de ne pas suivre cette voie sans issue», a-t-elle rappelé.



Et Aminata Touré de souligner que «le Sénégal fait la UNE de toute la presse internationale alors qu’on nous appelle l’exception africaine. On arrête des journalistes et ce n’est pas normal». Suffisant pour s’en désoler: «Quand nous étions avec vous, nous n’avions jamais imaginé que ça allait se terminer ainsi… ».

