Mimi Touré, sur  la défensive après son limogeage

C’est sur sa page Facebook que l’ex- présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental, Mme Aminata Touré, s’est exprimée pour faire taire des rumeurs sur sa gestion au sein de cette institution. « A cette étape de ma vie, nul ne peut ternir ma réputation et mon intégrité. Je me réserve le droit d’ester en justice contre toute tentative de diffamation ou d’intimidation », écrit-elle. Et pour que nul n’en ignore, elle soutient être dans l’attente sereine de la passation de service avec le nouveau Président du CESE. Sur l’institution qu’elle a dirigée pendant 16 mois, elle dit s’être conformée aux règles et standards de bonne gestion. Et mieux, elle révèle que les documents de vérification sont en ordre et disponibles au niveau de l’institution ainsi que sa déclaration de patrimoine déposée à l’OFNAC.

