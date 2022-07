Mines Exploitation aurifère en 2021 : Sgo comptabilise 470 milliards de chiffre d’affaires, dont 444 ont été réinvestis dans le pays

«Nous voulons être un partenaire de confiance de l’Etat du Sénégal pour qu’ensemble, nous continuions à créer de la valeur.» La volonté d’Endeavour mining se matérialise par les chiffres. En effet, en 2021, l’exploitant de la mine d’or de Sabadola a enregistré 470 milliards de francs Cfa de chiffre d’affaires. Sur ce montant, 46 milliards Cfa sont entrés dans les caisses de l’Etat du Sénégal en 2021.



«Nous avons eu 12 tonnes d’or et une tonne d’argent. Ce qui représente un chiffre d’affaires de 390 milliards. Si on y ajoute les services miniers, cela porte le chiffre à 470 milliards de francs Cfa. Sur ce montant, 444 milliards Cfa sont restés au Sénégal. Cette somme est répartie comme suit : paiement à la société sœur Massala, des fournisseurs de 103 milliards de francs Cfa. Nous avons versé à l’Etat 46 milliards de francs Cfa en 2021 sous forme de droits, redevances, taxes et contributions sociales. Notre masse salariale s’élève à 10 milliards pour 1063 employés. Pour la première fois, nous avons payé à l’Etat des dividendes», a déclaré Aziz Sy, le Directeur général de Sabadola gold opérations, lors de la présentation du rapport de développement durable de l’entreprise.



Ainsi en 2021, 12 tonnes d’or et une tonne d’argent ont été extraites de Sabadola. Cette prouesse a pu être réalisée grâce aux 1063 agents employés en 2021. Sur ce chiffre, 57% du personnel, des cadres, sont des Sénégalais et 95% de l’effectif global viennent du pays. Et 43% de ces 1063 agents sont issus de la zone d’impact de la mine.



Cela a aussi enregistré la création de 1541 emplois par les sous-traitants. Sur le plan social, le rapport sur le développement durable souligne que 900 mille $ ont été investis sur l’année 2021.



Voulant vulgariser le respect des normes environnementales, Aziz Sy a expliqué que 58% de l’eau utilisée à la mine de Sabadola est recyclée. Revenant sur la responsabilité société d’entreprise, le Directeur général de Sabadola gold opérations affirme que le triptyque environnement, société et gouvernance guide leurs actions.



Il s’agit de lutter contre le changement climatique en s’attaquant à la gestion de l’eau, de la biodiversité et les déchets plastiques. En recrutant dans la zone d’exploitation, Sabadola gold opérations espère favoriser le développement économique de la localité tout en boostant l’éducation. La santé et l’accès aux infrastructures de base sont ciblés, selon Aziz Sy.

Le Quotidien