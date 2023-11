Ministère de l'Eau et de l’Assainissement: Sur les 132 milliards FCfa accordés, 91% sont destinés à l'investissement Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2023 à 17:42 | | 0 commentaire(s)| Sur les 132 milliards FCfa accordés au Ministère de l'Assainissement, 91% sont destinés à l'investissement. Le ministre de ce département rappelle que le taux d'accès à l'eau et à l'assainissement au Sénégal, est de 64%. Ce qui n'est pas à négliger. Et malgré les risques, pour les questions de potabilité du fleuve Falémé, renseigne-t-il, il n’y a pas vraiment à s'inquiéter.



