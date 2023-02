Minusma: Décès de 3 soldats du détachement sénégalais Rédigé par leral.net le Mardi 21 Février 2023 à 23:49 | | 0 commentaire(s)|

L’État-major général des Armées déplore le décès de trois (3) soldats au sein du Détachement sénégalais engagé au Mali ( MINUSMA). Cinq (5) autres sont blessés, informe la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa). Ce mardi 21 février au retour d’une mission de ravitaillement, un véhicule blindé du contingent sénégalais déployé […] L’État-major général des Armées déplore le décès de trois (3) soldats au sein du Détachement sénégalais engagé au Mali ( MINUSMA). Cinq (5) autres sont blessés, informe la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa). Ce mardi 21 février au retour d’une mission de ravitaillement, un véhicule blindé du contingent sénégalais déployé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a heurté un engin explosif improvisé (EEI). L’explosion a entraîné sur la coupe la mort de 3 militaires et la blessure de 5 autres, informe la Dirpa. Les blessés ont été secourus et évacués vers des structures médicales dédiées. Les procédures administratives sont en cours pour le rapatriement des corps et des blessés, rapporte la même source.

O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/minusma-deces-de-3-soldats-du-...

