Mis K.O par Modou Lô: Eumeu Sène, le roi le plus éphémère de l’arène Hier, au stade Léopold Senghor, Eumeu sène disputait son premier combat, un an, jour pour jour, après avoir décroché le titre de Roi des arènes, le 28 juillet 2018, devant Bombardier, dans le même stade.

Lundi 29 Juillet 2019

Mais le leader de Tayshingher n’a pas eu la même réussite face à Modou Lô qui l’a mis K.O, en seulement 8 minutes de combat.



Eumeu Sène est ainsi le roi le plus éphémère de l’arène, qui n’aura réussi à garder sa couronne que l’espace d’une petite année.

