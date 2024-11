Mise à jour : La famille de Mamadou Moustapha Ba attend toujours le permis d’inhumer

La famille et les proches, déjà éprouvés par cette perte, espèrent une issue rapide pour permettre à Mamadou Moustapha Ba de reposer en paix. La levée du corps et l’enterrement à Nioro demeurent en attente de cette autorisation, indispensable pour poursuivre les rites funéraires.



Nos pensées vont à la famille en cette période difficile, avec l’espoir que le processus se conclura dans les plus brefs délais. Que son âme repose en paix, et que tous puissent se réunir pour lui rendre hommage.