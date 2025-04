Mise en accusation du président Macky Sall pour Haute trahison : "Le Pastef s’oriente vers une instrumentalisation de la justice " (Pape Malick Ndour)

« Mais qui a peur d’une rencontre entre nous et le FMI ? Qui a peur de cette rencontre et pourquoi ont-ils peur de cette rencontre ? », s’est interrogé Pape Malick Ndour. Selon lui, le Pastef n’a qu’à les laisser rencontrer le FMI, et le FMI sera édifié sur la supercherie, les mensonges et les intoxications véhiculés par ce nouveau gouvernement.



Par ailleurs, l'ancien ministre de la Jeunesse a abordé la mise en accusation du président Macky Sall. De l’avis de Pape Malick Ndour, le régime actuel s’oriente vers une instrumentalisation de la justice. Une procédure de mise en accusation du président Macky Sall en est une parfaite illustration. D’après lui, le pouvoir en place a cherché à instrumentaliser la rue en appelant les Sénégalais à descendre massivement pour exprimer leur indignation et demander la comparution du président Macky Sall devant la Haute Cour de justice pour haute trahison. Mais c’est peine perdue, car le peuple, plus lucide, et face aux manipulations et aux mensonges du parti Pastef, n’a pas répondu à l’appel.



