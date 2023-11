Mise en garde contre les fossoyeurs de la stabilité du pays: Le Président Sall très frustré promet que le chaos ne sera jamais connu durant son magistère Rédigé par leral.net le Samedi 18 Novembre 2023 à 15:40 | | 0 commentaire(s)| Le Président de la République, Macky Sall, très frustré n’a pas du tout été tendre avec les fouteurs de trouble qui cherchent à installer une instabilité au Sénégal. D’après lui, des trains, des infrastructures, des écoles... sont bien rééls au Sénégal. Au lieu de défendre ces réalisations, des gens se mettent à faire des sorties à travers les médias et réseaux sociaux pour tenter de saboter. Il constate que ces personnes encagoulées font des manoeuvres sourdines pour véhiculer des mensonges, des contre vérités et autre.... Ainsi, le Président Sall dans son refus du chaos les avertit de poursuivre leur combat pour voir la suite qui leur sera réservée.

Le Président de la République, Macky Sall promet que le chaos ne sera jamais connu dans ce durant son magistère. Et, ceux qui ne le croient pas peuvent essayer. Outré par ces comportements anarchistes et anti-républicains, Macky Sall tacle sans le citer des gens comme l’architecte Atépa Goudiaby Goudiaby qui se cache derrière la structure des cadres casamancais pour écrire au Chef de l’Etat. Seulement, le Président, refusant de répondre regrette qu’il s’agit d’un solitaire qui écrit et signe au nom de ces cadres. Alors qu’il n’y a personne d’autre que lui.



Ailleurs, il a demandé à ses proches un engagement ferme pour freiner l’ardeur de ces fossoyeurs de la paix. Et, il reconnaît que dans tous les pays du monde, il y a des difficultés à résoudre. Des guerres, des inondations etc, existent partout. Mais, des solutions sont en train d’être trouvées pour améliorer la vie des populations.



Accueil Envoyer à un ami Partager