Mise en œuvre de la Fonction publique locale (FPL): Les Exécutifs territoriaux de Tambacounda s’engagent et sollicitent un nouvel audit des agents Les Exécutifs territoriaux de la région de Tamba se sont réjouis de la démarche du Ministre Oumar Guèye, Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, de partager les contours et contenus de la réforme portant sur la Fonction Publique locale, à l’occasion du quatrième CRD spécial organisé à cet effet, le mardi 28 janvier 2020, à Tambacounda.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 15:52



L’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a tenu à rappeler les avantages de la réforme, en termes de passage de l’IPRES au FNR, de mobilité dans les deux fonctions publiques, de parité (régime indemnitaire similaire à celui de la Fonction publique d’Etat), de garantie statutaire ainsi que la permanence de l’emploi.



L'Intersyndicale a également adressé ses félicitations au Ministre Oumar Guèye, pour son pragmatisme et son engagement, non sans solliciter la modification du décret 2011-662 du 1er juin 2011, relatif au statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’Administration générale des Collectivités territoriales.

Le Ministre des Collectivités territoriales a tenu à rassuré les acteurs territoriaux en indiquant qu’en lieu et place d’un nouvel audit il y a la possibilité d’intégrer les nouveaux agents par voie de concours et de contrats d’engagement en bonne et due forme.



Concernant la mobilité des agents, il a rappelé que c’est sous conditions (principes de détachement et d’engagement de l’agent par deux collectivités territoriales).



S’agissant de la formation, un grand chantier est envisagé par le ministère (formation des élus et des agents).



Relativement à la doléance de poursuivre les travaux du marché sous régional des femmes de Tamba, le Ministre Oumar GUEYE s’engage à les finaliser en 2020, en rapport avec l’AGETIP, conformément aux instructions du Président de la République de finaliser tous les chantiers en cours.



Il invite également les maires à veiller au respect des textes de lois régissant les travailleurs des collectivités territoriales (cotisations sociales) et les invite à la mise en œuvre, avant mars 2020.



Enfin, le Ministre Oumar GUEYE remercié l’ensemble des acteurs territoriaux pour leur forte mobilisation et leur accompagnement tout en leur rappelant l’invite de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République de s’investir davantage dans la territorialisation des politiques publiques et la mise en œuvre des 5 initiatives, 3 programmes et 5 accès universels.















