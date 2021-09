Mission CEDEAO : Le Sénégal déploie 625 militaires en Gambie. Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 00:30 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué rendu public ce 5 septembre 2021, l'état-major général des armées a annoncé la relève du contingent sénégalais DETSEN 4 et de l'engagement du DETSEN 5 - MICEGA.









L'effectif de ce contingent sénégalais est de 625 militaires, chargé avec ceux du Ghana et du Nigeria de l'exécution du mandat de la MICEGA qui consiste à assurer la sécurité du président de la République de Gambie, des membres du gouvernement et des institutions, afin de créer un environnement sûr pour la paix et le développement en Gambie.



Le communiqué rappelle que depuis le début de la MICEGA mise sur pied au lendemain de l'élection présidentielle du 1 décembre 2016, quatre contingents sénégalais se sont succédé pour un séjour fixé à un an.



Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’engagement politique de l’État sénégalais à contribuer à l’effort de paix et de stabilité régionale.



Le mandat du 5e contingent se tient dans un contexte particulier avec la tenue de la Présidentielle gambienne.



