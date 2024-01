Mission de veille au respect de la sacralité de Touba : Serigne Mountakha remet 4 véhicules aux Baye Fall Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2024 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le porte-parole du khalife général des mourides, a remis ce lundi soir, quatre véhicules de type 4×4 aux dignitaires de la communauté Baye Fall venus représenter Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, khalife de la communauté Baye Fall. Ceci, pour les appuyer dans leur mission de veille au respect de la sacralité de la cité religieuse. « Le khalife général m'a chargé de vous rappeler l'importance de la recommandation dont vous vous acquittez convenablement depuis le début. Il a magnifié votre démarche qui ne surprend guère, puisque cela a toujours été le cas entre Serigne Touba et Cheikh Ibra », a fait savoir le porte-parole du khalife. Serigne Bass a magnifié la démarche omniprésente des Baye Fall. « Vous êtes constamment sur le terrain à travers des ndigeuls comme la surveillance, l'érection de la résidence Khadim Rassoul de Mbacké et les préparatifs du ramadan. Le khalife général a acheté quatre véhicules de type 4×4, sous forme de dons pieux (Adyas), pour vous appuyer dans cette mission de veille, car la préservation de la sacralité de la cité lui tient beaucoup à cœur, de plus c'est une prière de Serigne Touba dans son panégyriques Matlaboul Fawzeyn », a-t-il indiqué. Et d'ajouter: « Vous exécutez cette mission conformément à la volonté du khalife. Il vous appartient de vous réjouir de cette recommandation. Le khalife a appelé les dignitaires de la communauté et les disciples de les accompagner dans cette noble mission à travers des dons pieux réguliers en véhicules ou en argent pour soutenir le travail qui est exécuté par 313 personnes ». A noter que le maire de la commune de Touba Abdou Lahad Ka a pris l'engagement, au nom de la municipalité, de doter mensuellement ces véhicules de 1000 litres de carburant pour accompagner la mission des Baye Fall et la volonté du khalife général. Pour Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, c'est l'exemple à suivre par toute la communauté pour réaliser cette volonté du khalife général. Il a prié pour la réalisation de cette mission. Mamadou DIEYE



Source : https://lesoleil.sn/mission-de-veille-au-respect-d...

