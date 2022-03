Mitrelli présente sa filiale Owini au Forum Mondial de l’Eau : « L’innovation dans chaque goutte »

Filiale du Groupe Mitrelli spécialisée dans les projets hydriques, eau et assainissement, Owini présente au public sénégalais et international ses réalisations dans le domaine de l’hydraulique rural. Son expertise est attestée par sa certification ISO de 2014 qui salue son management technologique. Dans un stand mettant en avant technologies et innovations, israéliennes et internationales, Owini attire à ce 9e Forum mondial de l’eau, outre les visiteurs, la presse sénégalaise et internationale dont le regard assoiffé de questions a été étanché.



C’est pour en apprendre davantage sur les technologies employées par Owini dans ces projets hydriques, que le stand de la société appartenant au Groupe Mitrelli attire les participants et intervenants du Forum mondial de l’eau ouvert ce lundi 21 mars 2022 à Dakar, par le Président Macky Sall, entouré de plusieurs de ses pairs, dont le Congolais, Denis Sassou Nguesso.

Carte d’identité hydrique. Pendant les 5 jours d’exposition sur l’eau, OWINI, qui a déjà fait ses preuves en Angola, avec trois projets d’envergure nationales, axés sur 4 composants : raccordement, réhabilitation, réparation et rétention d’eau (barrage terrestre) se présente en leader dans la distribution de l’eau. Que ce soit dans les zones urbaines ou dans les villages les plus reculés, en identifiant les ressources disponibles, Owini s’efforce d’assurer un approvisionnement en eau, fiable et durable, pour les particuliers et les exploitations agricoles, tout en traitant les eaux usées pour préserver l’environnement et protéger les générations à venir.



Réparer une fuite sans enlever les tuyaux

En partenariat avec une société internationale, dont la technologie permet de réparer des fuites d’eau sans creuser la terre, Owini est un atout majeur pour les sociétés africaines de distribution d’eau, souvent confrontées à ces situations. Cette technologie permet d’éviter un gaspillage d’eau, ressource précieuse en Afrique et qui représente souvent un cout non négligeable.





Distribution et partenariat

Ainsi, en Côte d’Ivoire, plus de cent milliards de FCFA vont être injectés pour installer 95 systèmes pouvant alimenter un million de personnes, l’équivalent de 570 villages.

Opérant dans un large éventail de domaines, et notamment dans l’éducation et la formation professionnelle, Mitrelli présente au Sénégal depuis 2019, collabore aussi avec l’Office des forages ruraux (OFOR) pour raccorder plus de 650.000 foyers en milieu rural à un système d’approvisionnement en eau.



Dessalement, accès à l’eau, irrigation, assainissement, traitement des eaux usées en zone rurale, urbaine et industrielle, OWINI, assez liquide pour assurer l’atteinte du 6e objectif des Nations unies, abreuvera, pendant ces 5 jours du 9e Forum mondial de l’eau, ces pays d’Afrique, pour qui, l’eau est le pétrole moderne.





Mitrelli est un groupe international de filiales qui coopère depuis des dizaines d’années avec des gouvernements et des entités privées afin de créer des projets d’infrastructure durables, à grande échelle, qui auront impact sur la prospérité économique et la qualité de vie.

Source : https://www.exclusif.net/Mitrelli-presente-sa-fili...