Mme Yassine Fall annonce une baisse des financements pour le rapatriement des corps des Sénégalais de l'étranger

Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a annoncé une réduction du montant des fonds « Aides et secours » destinés au rapatriement des dépouilles des Sénégalais décédés à l'étranger. Cette déclaration a été faite vendredi lors de son intervention à l'Assemblée nationale. Mme Fall a justifié cette diminution par les difficultés financières que traversent le pays. Elle a souligné que, bien que la volonté de rapatrier rapidement tous les corps soit présents, les ressources disponibles sont insuffisantes. Elle a également demandé, comme rapporté par L'Observateur, que les députés lui accordent des fonds supplémentaires pour qu'elle puisse fournir l'assistance financière nécessaire.



Source : Source : https://atlanticactu.com/yassine-fall-annonce-une-... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

