Modification du Code électoral : Le projet de loi adopté en Conseil des ministres Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 23:26 | | 0 commentaire(s)|

Le projet de loi portant modification du Code électoral a été adopté lundi en Conseil des ministres. C'est ce que relève le communiqué dudit Conseil signé du ministre porte-parole du Gouvernement, Oumar Guèye. Lors de cette réunion hebdomadaire tenue exceptionnellement ce lundi et consacrée exclusivement à ce point, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a fait une communication sur le processus relatif à l'élaboration d'un nouveau Code électoral. Le Gouvernement a été convoqué pour échanger sur les conclusions de la commission politique du Dialogue national en vue d'adopter le projet de loi portant Code électoral. Ceci, pour éviter toute transgression de l'article 2 du protocole de la Cedeao qui stipule qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections, sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Pour rappel, conformément aux conclusions du dialogue politique, la tenue des élections locales est fixée au dimanche 23 janvier 2022.



Source : Source : http://lesoleil.sn/modification-du-code-electoral-...

