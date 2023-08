Modification du Code électoral: Ouverture d’une session extraordinaire de l’Assemblée nationale, ce jeudi Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2023 à 19:11 | | 0 commentaire(s)|

L’Assemblée nationale est convoquée en Session extraordinaire, le jeudi 3 août 2023 à 15 heures, lit-on dans une note signée du président de ladite institution, Dr. Amadou Mame Diop. D’après la même source, il sera question d’examiner le projet de loi N°12/2023 modifiant la loi N°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. La séance […] L’Assemblée nationale est convoquée en Session extraordinaire, le jeudi 3 août 2023 à 15 heures, lit-on dans une note signée du président de ladite institution, Dr. Amadou Mame Diop. D’après la même source, il sera question d’examiner le projet de loi N°12/2023 modifiant la loi N°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. La séance de ce jeudi, c’est juste l’ouverture de la session, ensuite le bureau et la conférence des présidents seront convoqués. Les travaux de commission sont prévus vendredi et la plénière la semaine prochaine. Cela fait partie des conclusions du dialogue national lancé en fin mai par le chef de l’Etat, Macky Sall. Grâce à ces accords, Khalifa Sall (Taxawu Sénégal) et Karim Wade (Pds) vont revenir dans le jeu politique. La commission politique de ce dialogue a réglé le problème de leur inéligibilité permanente par la modification de l’article L.29 du Code électoral. L’astuce trouvée c’est de dire que, désormais, tous les condamnés qui ont purgé leurs peines, sauf pour les cas de crimes, de détournements de deniers publics ou de trafics de stupéfiants, peuvent retrouver leurs droits civiques et politiques après une période probatoire de cinq ans. La modification de l’article L28 du code électoral permet de régler la question des amendes liées aux condamnations. Khalifa Sall et Karim Wade pourront se présenter à la présidentielle de 2024 si le projet de la révision du code électoral passe ce jeudi à l’Assemblée nationale.



Source : Source : https://lesoleil.sn/modification-du-code-electoral...

