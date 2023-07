Modifications des accords: Le Syndicat Uni des Travailleurs de la Santé et de l'Action Sociale dénonce Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2023 à 18:01 | | 0 commentaire(s)| Le Syndicat Uni des Travailleurs de la Santé et de l'Action Sociale dénonce les modifications qui découlent du conseil des ministres du 12 juillet 2023 concernant l'accord conclu entre eux et le gouvernement en 2014. Lesdites modifications concernent l'érection des directions régionales de la santé et de l'action sociale. Selon le secrétaire exécutif, le ministre de la santé, à travers cette décision, privilégie une corporation au détriment d'une autre. Ils interpellent ainsi le président de la République à ce sujet et n'excluent pas de recourir à des mesures plus radicales et de saisir la Cour suprême.



