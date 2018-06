Modou Diagne Fada : « Pour l’instant, je suis dans les discussions avec le Président Sall »

Rien n’est encore décidé. Modou Diagne Fada n’est pas encore parti chez Macky Sall. Le leader de Ldr/Yessal qui a fait cette précision dans un entretien accordé à l’Observateur, souligne qu’ils sont encore à l’étape des discussions. Même s’il affirme que le Président Macky Sall a des chances qu’il le soutienne en 2019.



« Nous avons été reçu par le candidat, président de la République, Macky Sall, à la suite de la réunion de notre bureau politique tenue le 12 mai 2018, au cours de laquelle mon parti ma donnée mandat pour ouvrir des discussions avec tous les candidats d’obédience libérale. C’est une rencontre au cours de laquelle nous avons beaucoup échangé sur le programme qu’il faut mettre en œuvre entre 2019 et 2024.



Pour nous, le plus déterminant, ce n’est pas l’individu qui sera à la tête du Sénégal. Parce que les Sénégalais de façon générale, se valent du point de vue moral, intellectuel, même si j’admets qu’il y a quelques Sénégalais qui sont exceptionnels. Mais ce qui est déterminant pour faire décoller le pays, c’est le programme qui est mis en œuvre et le système politique qui le porte. Ce sont ces deux éléments importants autour desquels nous avons discuté avec le candidat, président de la République, Macky Sall», déclare-t-il.



Et de poursuivre : « Jusqu’au moment où nous vous parlons, je suis dans les contacts, je suis dans les discussions avec le Président Sall et son staff. Il n’est pas exclu que dans les prochains jours, le Président Sall nous envoie une délégation au siège de notre parti, pour approfondir les discussions autour du prochain programme, surtout de nos préoccupations concernant la gestion future du pays.



Il est possible que je sois amené à rencontrer d’autres candidats libéraux pour échanger. Car, pour nous, il faut choisir le meilleur programme, le meilleur profil qui pourra représenter les intérêts supérieurs du Sénégal. Nous sommes concentrés sur ca et sommes loin des débats stériles. Il est très difficile de nous détourner de notre objectif. »