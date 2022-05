Modou Mbaye sur Serigne Mountakha : "On n'a jamais eu un aussi grand invité à Dakar" Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mai 2022 à 09:32 | | 0 commentaire(s)| Modou Mbaye, animateur et fervent talibé mouride, s'est réjoui de la venue du Khalife général, Serigne Mountakha. "Dakar n'a jamais eu un aussi grand invité. Donc si Serigne Touba nous fait cet honneur, on ne peut que s'en réjouir", a-t-il souligné, priant pour les défunts Serigne Saliou et Serigne Béthio Thioune.



