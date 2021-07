Moët Hennessy et Campari s'associent dans le commerce en ligne Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 22:50 | | 0 commentaire(s)|





Source : Moët Hennessy (LVMH) et l'italien Campari ont décidé de s'associer pour investir dans le commerce en ligne de vins et spiritueux et constituer un nouvel acteur européen du secteur.Source : https://fr.sputniknews.com/economie/20210712104586...

Accueil Envoyer à un ami Partager