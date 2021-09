Mœurs: Le charlatan "envoûte", viole, engrosse et tente de faire avorter sa cliente mariée à... Poursuivi pour les faits de charlatanisme, viols suivis de grossesse et une tentative d'avortement, Baba Souaré va devoir faire des exploits mystiques pour se sortir de ce guêpier.

Selon "Libération", pour "aider" A. Diop, qui ne pouvait pas avoir d'enfant après 10 ans de mariage, Bouba Souaré l'envoûte" et la viole à trois reprises.



Et le mis en cause d'en rajouter une couche: " C'était pour faire sortir les djinns qui étaient dans son ventre ".



A moins d'un miracle mystique, l'on verra mal comment Baba Souaré va se sortir de ce pétrin, qui lui coûtera certainement un long séjour carcéral.

